Yeni Kaledonya'da protestolar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da protestolar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından yaşanan şiddet olayları sırasında polis kurşunuyla yaralanan 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8'e yükseldi.

08.06.2024 17:19
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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından yaşanan şiddet olayları sırasında polis kurşunuyla yaralanan 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kaybı artıyor. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, 3 Haziran Pazartesi günü polis tarafından ateş açılması sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan birinin dün hayatını kaybettiği ifade edildi. Böylece adada yaşanan olaylarda toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Ne olmuştu

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti.

Oy verme sisteminde yapılacak değişikliğin Kongre'de de kabul edilmesi durumunda, 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları seçimlerde oy kullanabilecek. Yeni Kaledonya halkı seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor.

Yasa görüşmeleri ertelenmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23 Mayıs'ta adaya gerçekleştirdiği ziyarette siyasi temsilcilerle bir araya gelmiş, oy kullanma sistemini değiştiren yasayı zorla kabul ettiremeyeceğini, yasaya ilişkin görüşmelerin erteleneceğini belirtmişti. Macron adadaki taraflara birkaç hafta vererek sükunetin sağlanmasını ve diyaloğun yeniden başlamasını istediğini söylerken, 1 ay içinde adanın geleceği hakkında değerlendirme yapacağını ve anlaşmaya varılmaması durumunda reformun kabul edilmesi için Haziran sonuna kadar Kongre'yi toplayacağını duyurmuştu. - NOUMEA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Kaledonya'da protestolar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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