Yeni Kaledonya'da Protestoların Ardından Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Protestoların Ardından Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından devam eden şiddet olaylarında ölü sayısı 6'ya yükseldi. Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin son gelişmeler.

18.05.2024 16:19
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Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestoların ardından devam eden şiddet olaylarında ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kaybı artıyor. Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, adanın kuzeyindeki Kaala-Gomen'de yollara kurulan barikatlarda açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6'ya yükseldiğini belirtti. Noumea Belediye Başkanı Sonia Lagarde yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00-06.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla gece boyunca yaşanan şiddet olaylarının kısmen azaldığını, ancak sakinleşmekten çok uzakta olduklarını ifade etti. Noumea'nın "kuşatma altında" olduğunu belirten Lagarde, "Durum düzelmiyor" dedi.

Daha önce ölen 5 kişiden 2'sinin jandarma, 3'ünün yerli Kanak halkından olduğu açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

Yeni Kaledonya'nın oy kullanma sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının 13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde görüşüldüğü sırada protestolar patlak vermiş, kısa süre sonra şiddet olayları yaşanmıştı. Başkent Noumea başta olmak üzere birçok noktada marketler yağmalanırken, evler, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmişti. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi adaya ek güvenlik gücü göndermişti.

Yerel halkın seçimlere etkisi azalacak

Oy verme sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa tasarısı 153'e karşı 351'e oyla kabul edilirken, buna göre 10 yıldır Yeni Kaledonya'da yaşayan Fransız vatandaşları eyalet seçimlerinde oy kullanabilecek. Fransız hükümeti, mevcut düzenleme nedeniyle her 5 kişiden birinin oy kullanmamasını "saçma" olarak nitelendirirken, halk seçmen listelerinin genişletilmesinin Fransa yanlısı politikacılara fayda sağlamasından ve yerli Kanak halkının etkisini azaltmasından endişe ediyor.

Fransa, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması çerçevesinde yaklaşık 300 bin nüfuslu Pasifik adasına kademeli olarak daha fazla siyasi yetki vermeyi kabul etmişti. Anlaşmanın ardından Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığı için 3 referandum düzenlenmiş ve hepsinden "hayır" oyu çıkmıştı. - NOUMEA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yeni Kaledonya'da Protestoların Ardından Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi - Son Dakika

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