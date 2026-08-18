Yeni Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle aldığı 7 ay hapis cezası ve daha önceki mükerrer suç dosyası çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi.

Öte yandan Ayten'in daha önce işlediği bir suç nedeniyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte yeniden gündeme geldi. Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilen Ayten hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.