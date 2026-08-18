Yeni Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı

Yeni Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur İl Başkanı Barış Ayten, alkollü araç kullanmaktan 7 ay hapis cezası aldı ve tutuklandı.

Yeni Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, 3 Temmuz gecesi alkollü araç kullanırken kazaya karışması nedeniyle aldığı 7 ay hapis cezası ve daha önceki mükerrer suç dosyası çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Temmuz günü gece saatlerinde Burdur'da meydana geldi. Alkollü şekilde araç kullandığı sırada kazaya karışan Ayten, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından Ayten, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayten, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili yürütülen adli süreçte Ayten hakkında 7 ay hapis cezası kararı verildi.

Öte yandan Ayten'in daha önce işlediği bir suç nedeniyle hakkında bulunan mükerrer dosya da adli süreçte yeniden gündeme geldi. Hakkındaki 7 aylık hapis cezası ve mükerrer suç durumu çerçevesinde işlemleri gerçekleştirilen Ayten hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayten, dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yeni Parti, 3. Sayfa, Burdur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

13:41
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya’ya bir şok da eski sevgilisinden
Şikeden tutuklanan Murat Özkaya'ya bir şok da eski sevgilisinden
13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:50:46. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti Burdur İl Başkanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.