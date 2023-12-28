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Yenice'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Yenice'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil çekiciye çarptı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya döndü ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Yenice\'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü
28.12.2023 - 20:20,
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Yenice'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü

Çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil çekiciyle çarptı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında ilçedeki Mehmet Bodur Caddesi'nde meydana geldi. Melih Türk idaresindeki 17 HP 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan çekiciye arkadan çaptı. Kazada ortalık savaş alanına döndü. Araç parçalanırken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü Melih Türk ile Betül Kuru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenice'de otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü - Son Dakika


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