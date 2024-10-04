Yenice\'de Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'ü Yenice ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Yenice ilçesinde yapılan uygulamada içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada kalem parfüm şişesi içerisine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüzlü çakmak ele geçirilirken, 3 adet cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
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