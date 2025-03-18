Yenice\'de Yavru Ayı Kurtarıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçileri tarafından bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karakaya Orman İşletme Şefliğinde üretim yapan işçiler çalıştıkları sırada yavru ayıyı fark etti. Koruma altına alınan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 2 aylık olduğu düşünülen yavru ayıya yiyecek verilirken, bakımının ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - KARABÜK