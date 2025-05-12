Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü gölet üstü Şeytanlık Kaya mevkisinde saat 12.10 sıralarında çamlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan 2 arazöz ile müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 300 metrekare alan zarar gördü. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Yenice'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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