Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma 26 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma 26 Kasım'a Ertelendi

İstanbul'da haksız kazanç sağlayan Yenidoğan Çetesi'nin duruşması 26 Kasım'a ertelendi.

23.11.2024 19:14
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00'a ertelenmesine hükmederken, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava, 6. gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalden ölmesine neden olan örgüt lideri doktor Fırat Sarı'nın avukatı, savunma yaptı.

Fırat Sarı'nın avukatı, "Basın aracılığıyla bir savcının tehdit edilmesinden dolayı bu davada baskı oldu benim müvekkilim 7 aydır tutukludur. Hiçbir bebek kasıtlı olarak öldürülmemiştir" diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savunma yapan sanık Fırat Sarı ise, "Ben terör örgütü üyeliğinden topluma kazandırma yasasıyla çıktım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı sanığa, "Sağlıklı çocukların ilaç verilip yoğun bakıma alındığı oldu mu? Hasan Basri öyle söylüyor" dedi. Fırat Sarı ise, "Onu insan yapmaz asla söz konusu değil" diye yanıtladı.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00'a bırakılmasına hükmetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma Salı günü sanık savunmaları ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası: Duruşma 26 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika

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