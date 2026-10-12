Yenidoğan Çetesi davasında 61 sanığın yargılandığı 12. duruşma yarına ertelendi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 12'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmanın görülmesine yarın devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi'ne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Sarı ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Müşteki sanıkların cezalandırılmasını talep etti

Beyanda bulunan müşteki Mehmet Hanifi Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

"Fırat Sarı'ya işletmeyi devretmedim, böyle bir yetkim de yok. Ben, maaşlı bir çalışanım"

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Ali Dirik, "Aylardır tutukluyum. Sanık Fırat Sarı'ya işletmeyi devretmedim, böyle bir yetkim de yok. Ben, maaşlı bir çalışanım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Çağla Durmuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mahkemeden tahliyesini istedi.

Duruşma, anık savunmalarının alınması için yarına ertelendi.