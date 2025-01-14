Yenidoğan Çetesi Davasında Ara Karar

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Yenidoğan Çetesi davasında ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının reddi heyet talebinin değerlendirilmesi için dosyanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 18 Şubat gününe ertelendi. - İSTANBUL