Yenidoğan Çetesi'nde 3 Sanık için Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'nde 3 Sanık için Tutuklama Talebi

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Yenidoğan Çetesi davasında 3 sanığın tutuklanması için başsavcılık itirazda bulundu.

10.12.2024 15:41
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Yenidoğan Çetesi davasında tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin itiraz

Başsavcılık tarafından 3 sanığın tutuklanması istendi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin 10 tutuksuz sanığı hakkında tutuklama talebinde bulunulmuştu. Mahkemenin 10 sanıktan 7'sinin tutuklanması kararının ardından başsavcılık, diğer 3 sanığın da tutuklanmasını talep etti.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde ara karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7'sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.

Tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Yapılan itirazda Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan, Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir ve Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla'nın tutuklanması istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi'nde 3 Sanık için Tutuklama Talebi - Son Dakika

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