Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit edenlere ikinci dalga operasyon

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden şahıslara yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı ve savcıya yönelik tehditlerde bulunduğu tespit edilen Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticileri ve üyelerine yönelik soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet savcısına yönelik "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" şeklinde tehditte bulunan ve bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı belirlenen iş insanı Gökhan G. düzenlenen ikinci dalga operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan düzenlenen operasyon ile yakalanan bir başka şüpheli Zeynep K.'nın ise bir GSM şirketinde çalıştığı ve savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.