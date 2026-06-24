Yenişehir'e yeni Jandarma karakolu - Son Dakika
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Yenişehir'e yeni Jandarma karakolu

Yenişehir\'e yeni Jandarma karakolu
24.06.2026 11:05  Güncelleme: 11:07
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 milyar liralık yatırımla 76 fabrikadan oluşacak sanayi sitesi ve içindeki Jandarma Hizmet Binası'nın temeli törenle atıldı. Binlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Jandarmanın yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. 76 fabrikadan oluşacak sanayi sitesinde binlerce kişiye istihdam sağlanacak.

Yenişehir ilçesinde yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek Yenişehir Sanayi Sitesi bünyesinde inşa edilecek Jandarma Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ali Kösem, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Jandarma Komutanı Ünal Usta, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Özdaş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, 76 fabrikadan oluşacak sanayi sitesinin üretim kapasitesi, yatırım hacmi ve sağlayacağı istihdam imkanlarıyla bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Torun, "76 fabrikadan oluşan sanayi sitesi; üretim kapasitesi, yatırım hacmi ve sağlayacağı geniş istihdam imkanlarıyla bölgemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacak örnek bir sanayi yatırımıdır. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde binlerce kişiye doğrudan, birçok sektöre ise dolaylı olarak istihdam sağlayacak olan sanayi sitemiz; üretimi, ticareti ve bölgesel kalkınmayı destekleyen güçlü bir merkez olacaktır" dedi.

Sanayi sitesi içerisinde yapımına başlanan Jandarma Hizmet Binası'nın bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Torun, "Sanayi sitemiz içerisinde yapımına başlanan Jandarma Hizmet Binası'nın bölgemizin güvenliğine, kamu hizmetlerinin etkinliğine ve sanayi alanındaki huzur ortamının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan, katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize, destek veren kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Jandarma Hizmet Binası'nın temeli atıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yenişehir, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenişehir'e yeni Jandarma karakolu - Son Dakika

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