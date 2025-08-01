Yenişehir\'de Orman Yangını Kontrol Altında, Başkan Özel\'den Kaplumbağaya Şefkat

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kavaklı köyü kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, sahadaki çalışmaları takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in, alevlerden etkilenen bir kaplumbağaya suyla müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

Kavaklı köyü kırsalında öğle saatlerinde çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 92 personel sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hem ekiplerden bilgi aldı hem de sahada aktif olarak yer aldı. Başkan Özel'in, yangından etkilenen ve hareketsiz halde bulunan bir kaplumbağaya su dökerek müdahale ettiği anlar objektiflere yansıdı. - BURSA