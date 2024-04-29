Yer yarıldı kamyon çukura düştü - Son Dakika
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Yer yarıldı kamyon çukura düştü

Adana'da kum yüklü bir kamyon, yolda oluşan çukura düştü. Olayda sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve kamyon saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

29.04.2024 22:50
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Yer yarıldı kamyon çukura düştü

ADANA - Adana'da kum yüklü kamyon yolda oluşan çukura düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kum yüklü kamyon yolda oluşan bir çukura düştü.

Olayda, 01 AIL 179 plakalı ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyon, aniden çökerek çukura girdi.

Olay yerine gelen çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü araçtan çıkarıldı.

Kamyonun düşmesiyle birlikte yüklü kum da yola saçıldı. Kamyon çukurdan saatler süren çalışma sonrası çıkarıldı.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yer yarıldı kamyon çukura düştü - Son Dakika

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