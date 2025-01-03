Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçtan fişek ve kılıç çıktı.
Jandarmanın arama yaptığı E.K. isimli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 7.65 mm çapında 6 adet fişek ve 55 cm uzunluğunda bir adet kılıç ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre şahıs gözaltına alındı ve hakkındaki adli işlemler sürüyor. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yerköy'de Jandarmadan Silah ve Kılıç Ele Geçirildi - Son Dakika
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