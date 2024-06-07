Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangın kısmen kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, 5 saat boyunca havadan ve karadan süren yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

07.06.2024 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangın kısmen kontrol altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, 5 saat boyunca havadan ve karadan süren yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan ve Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında söndürme çalışmalarında önemli bir mesafeye ulaşılmışken, şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Karşıkaya, Akhan ve Aktepe mahallerindeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın, saat 21.00 sıralarında kısmen yeniden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 saat boyuna havadan ve karadan devam eden yoğun mücadele sonucu kısmen kontrol altına alınan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 İtfaiye personeli ile katıldı.

Yangının havanın kararmasıyla birlikte kısmen kontrol altına alınmasıyla, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Zaman zaman küçük çaplı parlamaların da yaşandığı yangının son durumu havadan dron ile görüntülendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangından etkilenen bölge ve zarar tespitinin günün ağarmasıyla birlikte yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Pamukkale, Denizli, Çevre, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
22:05 ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
00:56 Ankara’da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu Ankara'da motosiklete yıldırım düştü, sürücü hastanelik oldu
00:26 Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak atandı
00:11 Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı İşte Jose Mourinho gerçeği Aziz Yıldırım, yaşananları tek tek anlattı! İşte Jose Mourinho gerçeği
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 02:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangın kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement