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Yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangın kısmen kontrol altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangını, 5 saat boyunca havadan ve karadan süren yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan ve Karşıyaka mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında söndürme çalışmalarında önemli bir mesafeye ulaşılmışken, şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Karşıkaya, Akhan ve Aktepe mahallerindeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın, saat 21.00 sıralarında kısmen yeniden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 saat boyuna havadan ve karadan devam eden yoğun mücadele sonucu kısmen kontrol altına alınan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet vasıtasının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığına bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 İtfaiye personeli ile katıldı.

Yangının havanın kararmasıyla birlikte kısmen kontrol altına alınmasıyla, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Zaman zaman küçük çaplı parlamaların da yaşandığı yangının son durumu havadan dron ile görüntülendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangından etkilenen bölge ve zarar tespitinin günün ağarmasıyla birlikte yapılacağı bildirildi.