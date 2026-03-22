Yeşildere'de Tahta Arabalarla Bayram Yarışı - Son Dakika
Yeşildere'de Tahta Arabalarla Bayram Yarışı

Yeşildere\'de Tahta Arabalarla Bayram Yarışı
22.03.2026 11:08
Gölhisar'da geleneksel tahta araba yarışı nostalji dolu anlar yaşattı, 5 bin kişi izledi.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere Köyü sakinleri, çocukluk yıllarının vazgeçilmezi olan tahta arabaları yeniden yaparak Ramazan Bayramı'nda geleneksel yarış heyecanını yaşattı. Bayramın ikinci gününde düzenlenen etkinlikte köylüler hem nostalji yaşadı hem de doyasıya eğlendi.

Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon, 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla dikkat çekti. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği yarışlarda köy merkezi adeta festival alanına dönerken, etkinlik bayramın en renkli görüntülerine sahne oldu. Köylülerin kendi imkanlarıyla tasarladığı tahta arabalarla katıldığı yarışlarda, toplam 40 sporcu kıyasıya mücadele etti. Köy içerisindeki yaklaşık 7 kilometrelik doğal rampa parkurunun bu yıl 2 kilometrelik kısmında gerçekleştirilen yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sabah saatlerinde köy meydanında toplanan vatandaşlar, muhtarlık ve dernek tarafından kurulan çadırlarda çeşitli ikramlarla ağırlandı. Sporcu kayıtları ve kura çekimlerinin ardından etaplar halinde başlayan yarışlarda, katılımcılar hünerlerini sergiledi. Zaman zaman küçük çaplı kazaların da yaşanabildiği yarışlarda, sporcular güvenliği elden bırakmadı. Yarışmacılar, muhtemel risklere karşı plastik baretlerini takarak parkura çıktı.

"Bu yarışmaları biz çocukluğumuzda oynadığımız arabalarla yaptık"

Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sait Yıldırım, "Geleneksel olarak 3.'sünü yaptığımız tahta araba yarışının tekrardan gerçekleştirdik. Katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarışmacılarımız kazasız belasız güzel bir yarışma çıkardı. Köyümüz coğrafyası itibariyle Karadeniz iklimini hatırlattığı için bu tarz yarışlar uygun oluyor. Bu yarışmaları biz çocukluğumuzda oynadığımız arabalarla yaptık" dedi.

"40 yıldır ben tahta araba yapıyorum"

3 yıldır yaptığı tahta arabalarının birinci olduğunu ifade eden Adem Semerci, "Tahta arabalarının tasarımcıları benim. Oğullarımın ikisi de 3 senedir birinci oluyor. Bu tarz arabalar yapmaya çocukluğumdan beri devam ediyor. 40 yıldır ben tahta araba yapıyorum" şeklinde konuştu. - BURDUR

Son Dakika 3. Sayfa Yeşildere'de Tahta Arabalarla Bayram Yarışı - Son Dakika

İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
SON DAKİKA: Yeşildere'de Tahta Arabalarla Bayram Yarışı - Son Dakika
Advertisement
