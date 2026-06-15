Yetki Belgesiz Araç Ticareti: 176 Kişiye 102 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı, yaptığı incelemeler kapsamında yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan 176 kişiye, 102 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı araç ticaretiyle mücadeleye dair yazılı açıklama yayımladı. Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi almasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı belirlenen kişi ve işletmelere idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

"Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan 176 kişiye 102 milyon lira idari para cezası"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada aynı zamanda şu ifadelere yer verildi:

"Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığımızca yakın zamanda yapılan incelemeler neticesinde, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400 bin 680 lira ile 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere toplam 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan inceleme ve denetimler sonucunda yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanan söz konusu idari para cezaları ile birlikte 2026 yılında uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon lirayı geçerken bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarı ise toplam 305 milyon liraya ulaşmıştır."

Öte yandan Bakanlık, motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ile sektörde daha adil ve güvenli bir piyasa yapısının oluşturulması amacıyla denetim ve düzenleme çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı. - ANKARA