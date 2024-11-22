Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza - Son Dakika
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Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza

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TBMM'nin yeni düzenlemesiyle, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin TL idari para cezası kesilecek. Bu karar, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla alındı. Özellikle özel araçlar, ticari araçlar ve VIP taşıtların sıkı bir şekilde denetleneceği belirtildi. Ayrıca, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananların ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçları da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

22.11.2024 16:03
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme ile yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin TL idari para cezası kesilecek

Trafikte güvenliği sağlamak hedefiyle yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına karşı sıfır tolerans uygulanacak. Sahada sıkı kontroller yapacak olan trafik polisleri, özellikle özel araçlar, ticari araçlar ve VIP taşıtları mercek altına alacak.

96 BİN TL CEZA

Yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanan araç sahipleri bu ağır para cezasıyla karşılaşacak. Buna göre, 96 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

EHLİYETE EL KONULACAK, ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Ayrıca yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananların ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve yine araçları da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cihan CANKAYA:
    Az bile olmus 6 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    inşallah uygulanır! 5 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Bir sürücü olarak bunlara bıktım usandım zaten. Hatta instagram da bu çakarlarla ilgili açılmış çakartaparların bir sayfası da vardı. Kafayı yemişler ya. Azalarak bitersiniz inşallah... 4 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bunları satana takana izin var sanayide ama kullanana ceza var şaka gibi ülkeyiz 4 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Bu tarz cezaların daha yüksek olması gerekiyor. 300 bin indirimsiz idari ceza, trafikten men, 90 gün zorunlu ptopark. Yani öyle caydırıcı olmalıki kişilerin aklına bile gelmemeli. Gelişmiş ülkelerde eğitimle çözülüyor. Ama Belliki biz o konuda sıkıntı yaşıyoruz. Anca daha çok ceza olursa belki 2 0 Yanıtla
  • Murat YILMAZ:
    Tahsisli plakalı araçlar yani koruma kararıyla tepe lambası takan araçların şoförleri içinde korunan kişi olmadığı halde tepe lambasını kullanmakta. Plakayı sorguladığınızda araç sistemde kayıtlı ancak içinde korunan kişi yok!!! Bunun önüne geçilmesi imkansız! Sayın içişleri Bakanlığı’na sesleniyorum lütfen bugüne kadar verilen bütün hakları iptal edin, ihtiyacı olan tekrardan başvursun. Bunun önüne başka türlü geçilemez.. 1 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    EHHH NİHAYET BİR ADIM ATILDI TRAFİKTEN MEN VE EHLİYETE EL KOYMA CEZASI 6 ÇIKARILMALI EN AZINDAN İSTANBUL TRAFİĞİNDEKİ MAGANDALAR AZALIR BURADAN VATANDAŞLARA SESLENİYORUM ÇAKARLI ARAÇLARIN VİDEO PLAKA HANGİ GÜZERGAHLARINI BELİRTEREK ( istanbul155@egm.gov.tr) ADRESİNE GÖNDEREBİLİRSİNİZ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza - Son Dakika
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