Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenleme ile yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin TL idari para cezası kesilecek
Trafikte güvenliği sağlamak hedefiyle yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına karşı sıfır tolerans uygulanacak. Sahada sıkı kontroller yapacak olan trafik polisleri, özellikle özel araçlar, ticari araçlar ve VIP taşıtları mercek altına alacak.
Yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanan araç sahipleri bu ağır para cezasıyla karşılaşacak. Buna göre, 96 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.
Ayrıca yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananların ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve yine araçları da 30 gün boyunca trafikten men edilecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanıma 96 bin TL ceza - Son Dakika
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