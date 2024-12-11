Yılbaşı öncesi kaçak şaraba darbe
Tekirdağ'da yılbaşı öncesi 1300 litre kaçak şarap ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 1300 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi ve ticaretine yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, 10 Aralık 2024 günü Malkara ilçesi Cami Atik Mahallesi'nde O.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, ticari amaçla bulundurulduğu belirlenen 1300 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Ele geçirilen şaraplara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yılbaşı Öncesi 1300 Litre Kaçak Şarap Ele Ge geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?