Yıldırım Çarpmasıyla Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika
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Yıldırım Çarpmasıyla Hayatını Kaybeden Genç

Yıldırım Çarpmasıyla Hayatını Kaybeden Genç

Antalya'da traktörle tarla süren 17 yaşındaki Selahattin Erol, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

01.10.2024 13:25
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Antalya'da traktör sürerken yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide traktörle tarla süren Selahattin Erol (17), yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Erol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Selahattin Erol'un cansız bedeni işlemlerinin ardından babası ve yakınları tarafından teslim alındı. Oğlunun cansız bedenini cenaze aracına yükleyen acılı babanın araca son bakışı yürekleri burktu. 17 yaşındaki Selahattin Erol'un memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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