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Yıldırım düşen besihanede yangın çıktı: 5 kişi korkudan hastanelik oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boş bir besihaneye düşen yıldırım yangına neden olurken, olayda çevrede bulunan 5 vatandaş ise yaşadıkları korkudan dolayı fenalaşarak hastanelik oldu.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yoğun yağmur yağışı sırasında boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın belde sakinlerinin de desteği ile yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonrası büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlardan 5'i ise olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yıldırım düştüğü besihane yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olay esnasında besihanenin boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.