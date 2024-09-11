Yıldırım Düşen Apartmanın Çatısı Yandı - Son Dakika
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Yıldırım Düşen Apartmanın Çatısı Yandı

Bolu'da 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle çatı alev alev yanarken mahalle halkı sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin geç gelmesiyle tartışma çıktı.

11.09.2024 21:52
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Yıldırım düşen evin çatısı alev alev yandı: Mahalle halkı sokağa döküldü

BOLU - Bolu'da 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle çatı alev alev yanarken mahalle halkı sokağa döküldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağan sağanak nedeniyle Hüseyin Ç.'ye ait 4 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle çatıda yangın çıktı. Yıldırımın düşmesiyle beraber oluşan gürültüyle sokağa çıkan vatandaşlar, yangının çıktığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, SEDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri tarafından sokağın elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri yangına hem merdivenle hem de apartmanın içinden müdahale etmeye başladı. Bu esnada çatıda bulunan kazanın patlaması sonucunda yangın, tüm çatıya yayıldı. Alev alev yanan çatıyı söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat mücadele etti. Alevleri kontrol altına alan ekipler, çatıda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle apartmanın çatısı kül olurken 4.katta bulunan dairenin ise bir kısmı hasar gördü.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin geç geldiği iddiasıyla hane sahipleri ile itfaiye ekipleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Yangın çıktığı esnada köyde olduğunu belirten Apartman sahibi Hüseyin Çetin, "Yıldırım düşmesinden dolayı çıktığını söylüyorlar. Bende köydeydim yeni geldim" dedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıldırım Düşen Apartmanın Çatısı Yandı - Son Dakika

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