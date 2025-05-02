Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu Ümit Horasan hayatını kaybetti, 2 oğlak telef oldu.

02.05.2025 13:31
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 oğlak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Ziyanlar Mahallesi Türkmen Dağı mevkisinde meydana geldi. Kurbanlık keçilerini otlatmak için dağlık alana çıkan Ümit Horasan (43), akşam saatlerinde düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı olayda 2 oğlak da telef oldu.

Horasan'ın eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları, talihsiz adamın cansız bedenini dağlık alanda buldu. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ümit Horasan'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından savcılık talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Horasan'ın yaklaşık iki yıl önce görevinden ayrılarak memleketi Ziyanlar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşmaya başladığı öğrenildi. Bekar olan Horasan'ın ölümü mahallede büyük üzüntüye neden oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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