Yıldırım Orman Yangınları Kontrol Altında

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Tavşanlı ilçesi Orman İşletmesine bağlı 4 ayrı bölgede peş peşe çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yangınlardan 1,35 hektar orman alanı zarar gördü.

İlk yangın Şapcı köyünde, ikinci yangın Çukurköy'de, üçüncü yangın Şahmelek köyünde, dördüncü yangın ise Derbent Kurudere mevkisinde çıktı. Yangınlara 10-15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekipler yangınları büyümeden söndürdü. Yangınlara 11 arazöz, 3 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı ve 52 personel ile müdahale edildi. Yangınların yıldırım kaynaklı çıktığı tespit edildi. - KÜTAHYA