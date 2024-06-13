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Yılport Limanı'nda 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Yılport Limanı'nda polis ekiplerince ihracat kayıtlı konteynerde yapılan aramada 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde bugün Dilovası ilçesinde bulunan Yılport Limanı'nda arama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan arama neticesinde ihracat kayıtlı konteynerde 31 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçundan işlem yapıldı.