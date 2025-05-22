Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar - Son Dakika
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3.Sayfa

Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar
22.05.2025 16:58
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Afyonkarahisar'daki bir dönerci işletmesinde, pişmiş et dönerin üzerine çiğ et takviyesi yapıldığı anlara ait bir fotoğraf büyük tepki çekti. Gıda güvenliğini hiçe sayan uygulama ''İyi ceza yok, ondan akıllanmıyorlar'' yorumlarına neden oldu.

Afyonkarahisar'da bir dönerci işletmesinde kaydedilen görüntü, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir vatandaşın paylaştığı fotoğrafta, pişmiş haldeki dönerin üzerine çiğ et eklendiği açıkça görülüyor.

"İYİ CEZA YOK, ONDAN AKILLANMIYORLAR"

Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan uygulama, uzmanlara göre hem gıda zehirlenmesine yol açabilir hem de bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Görüntüyü gören vatandaşlar sosyal medya platformlarında tepki göstererek "İyi ceza yok, ondan akıllanmıyorlar" yorumlarında bulundu.

Yine aynı skandal! Yetkililer bu işletmeleri denetlemiyor mu?

DENETİMLER YETERLİ DEĞİL Mİ?

Olay, restoran ve fast food işletmelerine yönelik denetimlerin yeterli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, ilgili kurumları daha sıkı kontrole çağırırken, halk sağlığını tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı caydırıcı cezaların verilmesini talep etti.

3-sayfa, Gündem, Sağlık, Yaşam, Afyon, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mert çelik:
    gecen sene sucuk guneste durdugu ıcın fecı ıshal olmustum hem kusma hem ıshal bagırsak sısmesı cok kotu bır olay yedıklerın vede faydalı sıvılarda arada dısarı atılıyor zayıflıyon celımsız oluyon. bu olayları takıp edın egerkı yıne devam ederse sakın et ve tavuk doner bu sene yemeyın benden demesı 9 0 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Ülkemizde ceza işleri komiktir. Egzoz değişti diye motorcu peşine düşerler ama 1 araba 5 modelden oluşunca sorun yok? Dönerci çiğ et taktı diye linçlenir belki kapatılır ama gıda fabrikasında skandal olur sadece listede yer alır. Bina çöker yapan belki sorumludur ama yeni kanun çıkar, usta da sorumlu olack diye? Niye? Çünkü demiri betonu usta hurdacıya satıyor. Müteahhit eksik iş yapmıyo yani :) 3 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DÖNER YASAKLANMALI 1 1 Yanıtla
  • Isa Avcıl:
    Bu dönerci kimse ismini ifşa etseydiniz 2 0 Yanıtla
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