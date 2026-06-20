YKS'ye Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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YKS'ye Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

YKS\'ye Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
20.06.2026 21:03
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Gaziantep'te YKS'ye giderken tırla çarpışan genç trajik şekilde hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'nin ilk oturumuna yetişmek isterken, tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ahmet İnal'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sınava giderken ölen genç defnedildi

Feci kazada hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası Karkamış ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ölen gencin ailesi, yakınları, mahalle halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Karkamış, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Fatih, YKS, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa YKS'ye Giderken Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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