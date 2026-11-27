Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen sürücüye 'dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerden uzun süre kaçan ve bir binanın girişinde yakalanan sürücü, "Bedavaya kaçtık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde İ.V. (39) yönetimindeki 38 AOL 790 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara riayet etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından İ.V., Yeniköy Mahallesi Susam Sokak üzerinde bir binanın girişinde yakalandı. Yapılan kontrollerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen sürücüye 'dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL idari para cezası kesildi. 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan karakola götürülen İ.V., "Askerlikle ilgili mahkemede bir arama vardı. Oda istinafta zaten bir şey çıkmamış. Bizde saçma sapan bedavaya kaçtık" dedi.

İ.V.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.