Yokuşu inen kamyona hiçbir araç yetişemedi... Yokuşu saatte 100 kilometre hızla indi - Son Dakika
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Yokuşu inen kamyona hiçbir araç yetişemedi... Yokuşu saatte 100 kilometre hızla indi

Şanlıurfa'da keskin virajları bulunan yokuştan saatte yaklaşık 100 kilometre hızla inen kamyona hiçbir araç yetişemedi. Kamyonun hızını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, uzun süre takip etmelerine rağmen kamyonu geçmeyi başaramadı. Görüntüler tepkiye neden oldu.

19.05.2024 23:02
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Yokuşu inen kamyona hiçbir araç yetişemedi... Yokuşu saatte 100 kilometre hızla indi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da keskin virajları bulunan yokuştan saatte yaklaşık 100 kilometre hızla inen kamyona hiçbir araç yetişemedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Yokuşu bölgesinde yaşandı. Evren Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen kapalı kasa bir kamyon, çok sayıda virajı bulunan yokuşu saatte yaklaşık 100 kilometre indi. Kamyonun çok hızlı gittiğini fark eden sürücüler, kenara çekilip yol vermek zorunda kaldı. Kamyonu takip etmeye başlayan bir otomobildeki vatandaşlar, hızını cep telefonuyla kaydetti. Kamyonu uzun süre takip eden otomobildekiler, bir türlü yetişmeyi başaramayınca takibi bırakmak zorunda kaldı. Tam olarak hangi gün çekildiği belirlenemeyen görüntüler tepkiye neden oldu.

Öte yandan bölgedeki hız limitinin ise saatte 100 kilometrenin çok altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yokuşu inen kamyona hiçbir araç yetişemedi... Yokuşu saatte 100 kilometre hızla indi - Son Dakika
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