Yol kenarında çıkan anız yangını sürücülere zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kenarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, yangından dolayı yoldan geçen sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Olay, Bolvadin - Çay karayolu üzerindeki Bolvadin Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki anız alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Bolvadin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma riski bulunan alevlere anında müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu yangın çevredeki yapılara ve geniş tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.