Yol Verme Kavgasında 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Yol Verme Kavgasında 25 Yıl Hapis Cezası

Yol Verme Kavgasında 25 Yıl Hapis Cezası

Lüleburgaz'da yol verme kavgasında bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

07.02.2025 14:37
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol verme kavgasında çıkan tartışmada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık 2023'te Lüleburgaz ilçesinin Hürriyet Caddesi'nde İlkay Çetinkaya ile Eşref A. arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada, Eşref A'nın otomobilinden aldığı silahla Çetinkaya'yı vurdu. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde götürülen Çetinkaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşmaya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Eşref A. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı mütalaasını sundu. Mütalaada Eşref A'nın "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında ilgili hükümler gereği ceza verilmesi ve tutuklu halinin devamını talep etti.

Aralarında yaşadıkları arbede sonucu kendini savunmak için silahla ateş ettiğini söyleyen Eşref A. beraatini talep etti.

Bir süre verilen aranın ardında Eşref A, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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