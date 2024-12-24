Yol Verme Kavgasında Boks Gibi Yumruklar

3.Sayfa

Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirlerine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Adeta profesyonel birer boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi. İki sürünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.