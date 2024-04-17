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Yol verme kavgasında iki kardeşin ellerinde bıçak ve silahla koşturduğu anlar kamerada

Ağabey bıçakladı, kardeşi silahla vurdu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sanayi esnafının yol verme kavgasında ağabeyinin 8 kez bıçakladığı yaralıya, kardeş de tabancayla ateş etti. Saldırıya maruz kalan adamın yaşam mücadelesi sürerken, saldırgan ağabey ve kardeşin elinde bıçak ve silahla koşturdukları anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 5908 Sokak'ta meydana geldi. Sanayide esnaf olan Aslan İ. ile Aykut A. ve kardeşi Hüseyin A. arasında araçlarında seyir halindeyken yol verme tartışması çıktı. Olayın büyümesi üzerine Hüseyin A. yanındaki bıçakla Aslan İ.'yi karın bölgesinden 8 kez bıçaklarken, ağabeyi Aykut A. ise tabancayla yaralıya ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Mermilerin isabet etmediği ancak aldığı bıçak darbeleriyle durumu ağır olan Aslan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

O anlar kamerada

Yaşanan olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, kardeş Hüseyin A.'nın elindeki bıçakla koşturduğu arkasından gelen ağabeyi Aykut A.'nın silahla koşturduğu anlar yer aldı.