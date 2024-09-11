Yol Vermeme Kavgası: Süveyler Kalaslarla Saldırdı

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Yol verme meselesi kavgaya döndü: İki sürücü kalaslarla birbirine böyle girdi

BURSA - Bursa'da çıkan yol tartışmasında, iki sürücü birbirlerine kalaslarla saldırdı. O anlar kameraya yansırken kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Olay Merkez Osmangazi ilçesi Acemler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle araçtan inen bir sürücü kendisine yol vermeyen kamyonet şoförü ile Sözlü tartışmaya başladı. İkili arasında artan tansiyon kavgaya dönüşünce iki sürücü birbirlerine kalasla vurmaya başladı. O anlar kamera saniye saniye yansırken, kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.