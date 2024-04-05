Yol verme tartışması kanlı bitti, otobüs şoförü tüfekle vuruldu

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Yol verme tartışması kanlı bitti... O anlar kamerada

Halk otobüsü şoförü tüfekle bacağından vuruldu

NİĞDE - Niğde'de otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün arasında iddiaya göre yol verme meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde Merkez Dr. Sami Yağız Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın taraflar arasında büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracında bulunan av tüfeğiyle otobüs şoförü M.E.'ye ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan otobüs şoförü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de otomobil sürücüsünü gözaltına alarak işlemlerini yapmak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.