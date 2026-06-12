Yola beton dökerek ilerleyen beton mikserine 50 bin TL para cezası - Son Dakika
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Yola beton dökerek ilerleyen beton mikserine 50 bin TL para cezası

Yola beton dökerek ilerleyen beton mikserine 50 bin TL para cezası
12.06.2026 09:26  Güncelleme: 09:32
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Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeyken yola beton döken mikser sürücüsü, belediye ekipleri tarafından 50 bin TL para cezasına çarptırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde trafikte seyrettiği esnada yola beton döken mikser sürücüsüne belediye ekipleri tarafından 50 bin TL ceza uygulandı.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde trafikte seyreden 31 NCS 02 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken yola beton döke döke ilerledi. Mikserden yola beton döküldüğünü gören vatandaşlarsa o anları cep telefonuyla kaydettiler. Çevredeki sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlarda, mikserin beton dökerek ilerlediği anlar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne, 50 bin TL ceza uygulandı.

"Mikserden çok fazla beton döküldü ve sanki bilerek isteyerek dökülmüş gibi bizi bir anda anlayamadık"

Seyir halindeyken mikserden betonların dökülerek ilerlediğini ifade eden vatandaş Mehmet Şirin, "Biz yan taraftaki marketten alışveriş yapmaya giderken arkadaşlarla birlikte bir anda karşımızda betonun mikserinden betonun döküldüğünü gördük ve çok şaşırdık. Arkadaki araçta korna çalmaya başladı fakat sürücü görmedi. Yine daha önce karşılaştığımız gibi ne yazık ki. Sanırım bir sistem hatası var ama bu yollarda çok büyük tahribata sebep oluyor. Arkadan gelen araçlar geçemiyor ve kaza riski artıyor. Özellikle motosiklet sürücüleri, yayalar ve çocuklar için herkes için tehlikeli oluyor. Mikserden çok fazla beton döküldü. Sanki bilerek isteyerek dökülmüş gibi bizi bir anda anlayamadık. Mikserden çok yüksek miktarda beton dökülünce şaşırdık. O yolun ortasında bu şekilde dökülmesinin anlamını çözemedik ve aracı durdurduk. Her zamanki gibi bu araç sürücülerini arkadaşlara diyoruz ki lütfen araçlarınızı kontrol edin. Bu kadar riski yüksek ve sonradan basında gördüğümüz kadarıyla maalesef diyorum çünkü hiçbir emekçi arkadaşın da açıkçası ceza almasını istemeyiz ama dikkat etmeyince hem halka zarar veriyorlar hem de ceza yiyerek ceplerine zarar veriyorlar. Birçok konuda çevreye zararına biz üzülüyoruz. Sürücüler çok dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Gerçekten arkadan hızlı bir araç gelirse fren tutamaz ve kaza riski oluşabilir. Motosiklet devrilebilir, bisiklet sürülmez ve kendi araçları dışındaki bütün araçlar zarar görür" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yola beton dökerek ilerleyen beton mikserine 50 bin TL para cezası - Son Dakika

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