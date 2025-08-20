Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti - Son Dakika
Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti

Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti
20.08.2025 09:47
Yolda gördüğü adama yumruk atıp yürümeye devam etti
İstanbul'da bir şahıs, yolda gördüğü adama yumruk atıp hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. İnfial yaratan o anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un kalabalık caddelerinden birinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yürürken karşısına çıkan bir adama aniden yumruk attı. Şaşkına dönen çevredekiler ne olduğunu anlamaya çalışırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganın hızlı adımlarla ilerlediği, yanından geçen bir adama aniden yumruk savurduğu ve ardından hiçbir tepki göstermeden yürümeye devam ettiği görüldü. Yumruğun etkisiyle yere savrulan adam ise çevredekilerin yardımıyla kendine gelmeye çalıştı.

"KİMSE SOKAKTA KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, büyük infiale yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, "Sebepsiz şiddetin sonu gelmiyor", "Kimse sokakta kendini güvende hissetmiyor" gibi yorumlar yaparak olaya tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise saldırganın daha önce benzer eylemlerde bulunmuş olabileceğini belirterek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatılırken, güvenlik kamera kayıtları üzerinden saldırganın kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Yumruklanan şahsın ise sağlık durumunun iyi olduğu, darbenin etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdiği aktarıldı.

Son Dakika 3.Sayfa

