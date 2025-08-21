Yolda Kalan Yaralıya Greyder Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yolda Kalan Yaralıya Greyder Yardımı

Yolda Kalan Yaralıya Greyder Yardımı
21.08.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta belini inciten vatandaş, greyderle açılan yolla patpat motorla ambulansa ulaştırıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde belini inciten bir vatandaş, köy hizmetleri greyderiyle açılan yoldan patpat motorla ambulansa ulaştırıldı.

Olay, Durağan ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetten köyüne gelen bir vatandaş, köyünün tarihi yerlerini gezmek için yakınlarıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Akşam saatlerinde köye dönüş yolunda dengesini kaybederek düşen vatandaş, belini incitti. İlk anda durumu fark etmeyip bir süre sonra yürüyemez hale geldi.

Yanındakilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin sarp ve yolun kapalı olması nedeniyle ambulans hastanın yanına ulaşamadı. Bunun üzerine köy hizmetlerine ait greyder devreye girerek yolu açtı. Ekiplerin yoğun çabasıyla hasta, patpat motoruna bindirilerek greyderin açtığı yoldan ambulansın bulunduğu noktaya kadar taşındı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalesinin ardından Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Durağan, 3-sayfa, Sağlık, sinop, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolda Kalan Yaralıya Greyder Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:50:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yolda Kalan Yaralıya Greyder Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.