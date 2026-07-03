Yolda Kaza Yapıp Kaçan Sürücü Hatırlamıyorum Dedi - Son Dakika
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Yolda Kaza Yapıp Kaçan Sürücü Hatırlamıyorum Dedi

Yolda Kaza Yapıp Kaçan Sürücü Hatırlamıyorum Dedi
03.07.2026 01:44
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Nevşehir’de iki araca çarpan sürücü, polisle yaptığı görüşmede hiçbir şeyi hatırlamadığını belirtti.

Nevşehir'de iki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yakalandıktan sonra hiçbir şeyi hatırlamadığını öne süren şahıs, ekiplerin yönelttiği tüm sorulara "Bilmiyorum, hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Olay, merkeze bağlı Nar beldesi Vadi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesi'nden Nar beldesine giden 38 YR 410 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 68 ER 588 plakalı otomobile, ardından da A.P. yönetimindeki 06 BOJ 610 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, hasar gören aracının ilerleyememesi nedeniyle yaklaşık 1 kilometre sonra Vadi Sokak üzerinde, yol ortasında durmak zorunda kaldı.

Yol ortasında hasarlı aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yol ortasında duran otomobilin kısa süre önce iki araca çarparak kaçan araç olduğu belirlendi.

Aracın sahibi olduğunu söyleyen İbrahim Y., direksiyonda kendisinin olmadığını iddia etti. Polis ekiplerinin tüm sorularına "Bilmiyorum, hatırlamıyorum." şeklinde cevap veren İbrahim Y., "Ben bağ evinde alkol aldım. Arabayı Ahmet diye biri kullanıyordu. Buraya kadar o getirdi. Burada da arabadan inip mezarlığa kaçtı. Başka bir şey hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimizi de bilmiyorum." dedi.

Polis ekiplerince araç sahibine toplam 46 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil trafikten menedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda Kaza Yapıp Kaçan Sürücü Hatırlamıyorum Dedi - Son Dakika

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