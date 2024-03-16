Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu: 1 yaralı
BOLU - Bolu- Mudurnu kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu.
Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine giden İsmail M. idaresindeki 14 ACM 834 plakalı otomobil Tepe Karakolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü İsmail M. yaralandı.
Yaralı sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tarlaya uçan otomobil ise traktörle çekilerek tarladan çıkarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında ahşap bir ev alev topuna dönerek küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?