İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk'un 'şüpheli' sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk'un 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vereceği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Yolsuzluk Soruşturmasında Divan Otel Genel Müdürü Şüpheli Olarak İfade Verecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?