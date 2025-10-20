Yolsuzluk Soruşturmasında Divan Otel Genel Müdürü Şüpheli Olarak İfade Verecek - Son Dakika
3.Sayfa

Yolsuzluk Soruşturmasında Divan Otel Genel Müdürü Şüpheli Olarak İfade Verecek

20.10.2025 11:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Divan Otel Genel Müdürü Murat Tomruk'un 'şüpheli' sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Soruşturma, tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu da kapsıyor.

Kaynak: İHA

