Yolun karşısına geçmek isteyen yayalara motosiklet çarptı
Kaza sonrası iki kişi yaralandı
BURSA - Bursa'nın en işlek caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya motosiklet çarptı. Kaza sonrası yayalar yaralandı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 BUT 090 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen iki yayaya çarptı. Kaza sonrası yayalar yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen trafik polisleri ise kaza nedeniyle sıkışan trafiği kısa sürede normal seyrine döndürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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