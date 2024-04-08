Yolun karşısına geçmek isteyen yayalara motosiklet çarptı

İzmir'de market işiyle uğraşan bir kişi, tefecilerden aldığı borcun 10 katını ödemesine rağmen ölüm tehditlerinden kurtulamadı

İddialara göre, İzmir'de market işletmeciliği yapan bir esnaf, tefecilerden aldığı borcu ödemesine rağmen sürekli tehdit ve şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ankara'ya taşınan esnaf, burada da tefecilerin baskılarına maruz kaldığını belirtti. Marketine zorla POS cihazı konulan esnaf, mal varlığının zorla elinden alınmaya çalışıldığını ifade etti.