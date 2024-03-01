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Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanneyle torununu otomobil çarptı... O anlar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı babaanne ve torunu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 37 AAL 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen H.G. isimli kadın ile torunu A.Ç.G.'ye çarptı. Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan babaanne ve torunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, babaanne ve torunun yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın ve torunu metrelerce savruluyor.