Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı

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Giresun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

30.08.2024 20:16
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Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafriyat kamyonu çarptı... O anlar kamerada

GİRESUN - Giresun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Giresun'un Merkez- Dereli Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Dereli yönüne seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 61 K 14563 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen O. (61), isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşen O. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Gülşen O. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı - Son Dakika

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