Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, güvenlik kameraları kaza anını kaydetti. Görüntülerde kadının motosikletin çarpması sonucu savrularak yere düştüğü görüldü.

02.05.2024 00:33
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, 23 AEH 775 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı, güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, motosikletin çarpması sonucu savrularak yere düştüğü görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika

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