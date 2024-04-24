Yolunu kaybeden vatandaş gece su kanalına uçtu, sabah otomobilini kurtarmaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yolunu kaybeden vatandaş gece su kanalına uçtu, sabah otomobilini kurtarmaya geldi

Bolu'da navigasyona güvenerek ilerleyen bir sürücü, otomobiliyle su kanalına uçtu. Sürücü, aracını çıkaramayınca sabah saatlerinde çekici yardımıyla aracını kurtardı. Olayda herhangi bir yaralanma veya araç hasarı meydana gelmedi.

24.04.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolunu kaybeden vatandaş gece su kanalına uçtu, sabah otomobilini kurtarmaya geldi

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde navigasyona bakarak D-100 kara yoluna çıkmak isteyen vatandaş, otomobiliyle su kanalına uçtu. Gece saatlerinde aracını kanal içerisinde bırakan sürücü, sabah saatlerinde çekici yardımıyla aracını çıkardı.

Kaza, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Ziya Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ABC 098 plakalı otomobil, Ziya Paşa Sokak üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlemesi sebebiyle su kanalına uçtu. Su kanalının hemen yanı başında bulunan yeşil alana uçan otomobilde sürücü yaralanmadan araçtan çıktı. Aracını bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, otomobili su kanalında bırakarak gitti.

Sabah saatlerinde su kanalında otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta yaptığı incelemelerde, sürücünün olmadığını fark etti. Polis ekipleri araç sürücüsüne telefonla ulaştı. Olay yerine gelen vatandaş, çekici yardımıyla aracını bulunduğu yerden çıkarttı. Su kanalından çıkartılan aracın herhangi bir hasar almadığı görüldü.

Kaynak: İHA

Bolu, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolunu kaybeden vatandaş gece su kanalına uçtu, sabah otomobilini kurtarmaya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:47 Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 20:18:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yolunu kaybeden vatandaş gece su kanalına uçtu, sabah otomobilini kurtarmaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement