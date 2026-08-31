YoutTuber Arif Kocabıyık Tır Dorsesinde Yakalandı - Son Dakika
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YoutTuber Arif Kocabıyık Tır Dorsesinde Yakalandı

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Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YoutTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a tır dorsesinde gizlenerek geçmeye çalışırken yakalandı.

Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YoutTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a çıkmaya çalışırken tır dorsesinin altında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda yapılan arama ve kontrollerde, aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan kontrollerde söz konusu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman S. olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada, kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı devam eden Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a çıkış yapmak amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı belirlendi.

Olayın tespit edilmesinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler başlatılarak; Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilmeleri yönünde talimat verildi. Olaya ilişkin soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, 3. Sayfa, Gözaltı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa YoutTuber Arif Kocabıyık Tır Dorsesinde Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YoutTuber Arif Kocabıyık Tır Dorsesinde Yakalandı - Son Dakika
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