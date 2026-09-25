Yozgat ile Yerköy\'deki operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 5 bin makaron ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda makaron ve etil alkol ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik kent merkezi ve Yerköy ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.B.,Ö.F.,Y.B. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 5 bin doldurulmuş makaron, sigara sarma makinesi ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.